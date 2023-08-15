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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Yunus Akgün'den flaş bir hamle geldi. Transferde birçok takımın peşinde olduğu genç oyuncu, teknik direktör Okan Buruk ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi. Takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un devreye girdiği ve teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 10:20
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Yunus Akgün takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen başarılı futbolcu, bu isteğini iletti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Yeni adresi merak konusu olan genç oyuncu için en net teklif Salernita'dan.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Serie A ekibinin sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis, Yunus Akgün'ü özellikle istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Ancak Salernitana'nın teklifiyle sarı-kırmızılıların istediği arasında büyük bir fark bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Transferin gözdesi konumunda bulunan Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ HAMLE!
Karadenizgazete'nin haberine göre; Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor, Galatasaray'ın genç oyuncusunun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Orsic'in sakatlanmasından sonra kanat oyuncusu arayan bordo-mavililer, yerli statüsünde oynayabilen Yunus Akgün için sarı-kırmızılılara kiralama teklifi getirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Her iki kanatta da forma giyen Yunus Akgün, on numara bölgesinde de görev alabiliyor.

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