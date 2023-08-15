TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızına Fırtına kancası!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Yunus Akgün takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Yunus Akgün takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen başarılı futbolcu, bu isteğini iletti.
Yeni adresi merak konusu olan genç oyuncu için en net teklif Salernita'dan.
Serie A ekibinin sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis, Yunus Akgün'ü özellikle istiyor.
Ancak Salernitana'nın teklifiyle sarı-kırmızılıların istediği arasında büyük bir fark bulunuyor.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı.
TRABZONSPOR'DAN FLAŞ HAMLE!
Karadenizgazete'nin haberine göre; Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor, Galatasaray'ın genç oyuncusunun peşine düştü.
Orsic'in sakatlanmasından sonra kanat oyuncusu arayan bordo-mavililer, yerli statüsünde oynayabilen Yunus Akgün için sarı-kırmızılılara kiralama teklifi getirdi.
Her iki kanatta da forma giyen Yunus Akgün, on numara bölgesinde de görev alabiliyor.
A Milli Takım formasını 5 defa sırtına geçiren genç oyuncu, 1 gol kaydetti.