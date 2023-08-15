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GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni transferler Angelino, Bakambu, Icardi, Zaha gibi isimlerin maçta süre alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:30
GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 306. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıkacak.

GALATASARAY - OLIMPİJA LJUBLJANA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Ahmet, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro

BU SEZON 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

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