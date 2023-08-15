Buruk: Ülke puanı için kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Rakibe saygı duyduklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum" dedi. Takıma geç katılan oyuncular olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bazı oyuncuların hazır olması için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. Yüzde 100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

KASIĞINDAN SAKATLIĞI VAR

Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'yla ilgili bir soru üzerine, "Kasığından sakatlığı var. Birçok oyuncumuza teklif var; Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz" diye konuştu.