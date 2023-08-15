Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcunun transferi için Norwich City ile görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Rashica, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Kosovalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.