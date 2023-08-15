Haberler Galatasaray Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını terleten Kosovalı oyuncu Milot Rashica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'un, ezeli rakibinin yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 20:15
Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Galatasaray'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcunun transferi için Norwich City ile görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Rashica, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Kosovalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın ezeli rakibinden Milot Rashica bombası

Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Sergio Ramos transfer ateşini yaktı: Sosyal medya yangın yerine döndü...
HDPKK'dan İmamoğlu'na "Partiler üstü İstanbul ittifakı' yanıtı: "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı
Okan Buruk'tan flaş Zaha açıklaması!
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi
G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu!
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! 20:08
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi 20:05
Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! 18:07
F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! 18:48
G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! 18:52
Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı 19:37
Daha Eski
Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor 16:44
Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? 16:44
Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı 16:45
Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma 16:47
İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! 16:50
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 17:25