Zaniolo gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon flaş transferleri arasında yer alan Nicolo Zaniolo, İstanbul macerasının sonuna geldi. Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere... İngilizlerin, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euro satın alma opsiyonu ve 7 milyon euro bonus da içeren 3 milyon euro'luk bir kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. İddialara göre; sarı-kırmızılılar da bu teklifi kabul etti ve son pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor. Bu hafta içinde İngiltere'nin yolunu tutması beklenen İtalyan yıldızın, Galatasaray'daki gibi 3 milyon euro yıllık ücret alacağı ifade edildi.

ZENIT'İ KABUL ETMEDİ

Nicolo Zaniolo'ya Rus takımı Zenit'ten çok daha yüksek bir maaş teklifi geldiği ancak bunu geri çevirdiği bildirildi. Yıldız oyuncunun, Premier Lig'de oynama isteği ve teknik direktör Unai Emery'nin ısrarıyla tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı ileri sürüldü.