Yunus Akgün ayrılmak istiyor

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı. Forma rekabetinde bölgesinde oynayan oyuncuların gerisinde kalan 23 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Sağ kanat bölgesine Tete ve Nicolo Zaha gibi dünya yıldızlarını transfer eden sarı-kırmızılı takım da Yunus'u satmayı planlıyor. Genç oyuncudan 7 milyon euro bonservis geliri bekleyen Galatasaray yönetimi, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.