Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Tete kriziyle karşı karşıya geldi.
Süper Lig devi Galatasaray, Tete kriziyle karşı karşıya geldi.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, FIFA'lık oldu.
Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etti.
Sözleşmesi elinde olan Brezilyalı futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tete ile yapılan görüşmelerde yıllık 2.800.000 euro garanti ücret konusunda anlaşma sağlandı. Öte yandan yıldız oyuncuya 3.100.000 euro net imza ücreti ödenmesi hakkında mutabık kalındı.
FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ!
Terrikon'da yer alan habere göre; Ukrayna Ligi ekibi, Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu.
Tete, Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek yabancı futbolcuların sözleşmesini tek taraflı feshedip başka takımlara gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak sarı-kırmızılılara transfer oldu.
Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.
Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ettiği belirtildi.