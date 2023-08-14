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Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tete krizi patlak verdi. Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Shakhtar, haksız fesih nedeniyle transferin iptal edilmesi için FIFA'ya başvurdu. Şikayetini ileten Shakhtar yönetimi, hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:49
Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Tete kriziyle karşı karşıya geldi.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, FIFA'lık oldu.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Sözleşmesi elinde olan Brezilyalı futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Tete ile yapılan görüşmelerde yıllık 2.800.000 euro garanti ücret konusunda anlaşma sağlandı. Öte yandan yıldız oyuncuya 3.100.000 euro net imza ücreti ödenmesi hakkında mutabık kalındı.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk'ten FIFA'ya şoke eden bir hamle geldi.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ!
Terrikon'da yer alan habere göre; Ukrayna Ligi ekibi, Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Tete, Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek yabancı futbolcuların sözleşmesini tek taraflı feshedip başka takımlara gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak sarı-kırmızılılara transfer oldu.

Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu

Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.

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