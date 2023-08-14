Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Slovenya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj elde etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:05
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sloven ekibiyle oynanacak mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

ICARDI KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Tecrübeli teknik adamın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bu maçta da yedek soyunduracağı öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

ANGELINO

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

BERKAN

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

OLIVEIRA

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

KEREM

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