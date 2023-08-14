Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.
Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.
Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sloven ekibiyle oynanacak mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
ICARDI KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Tecrübeli teknik adamın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bu maçta da yedek soyunduracağı öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı muhtemel 11'i...
MERTENS
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