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Okan Buruk Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:26 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:43
Okan Buruk Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

İşte o açıklamalar...

Okan Buruk: Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum.

"ZANIOLO'YA TEKLİF VAR"

"Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."

"TORREIRA'YI HEMEN SAHAYA SÜRMEK İSTEMEDİM ÇÜNKÜ..."

"Lucas Torreira, bizimle birlikte çalışıyor. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Torreira'yı hemen sahaya sürmek istemedim çünkü hazır hale gelmesi için bir süreç gerekiyor."

"BAZI OYUNCULAR İÇİN BİR SÜREÇ GEREKİYOR"

"Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. % 100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

"ZAHA'YI YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA SOKACAĞIZ"

"Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız."

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