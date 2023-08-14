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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki son durumu merak konusu olan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde birçok takımın peşinden koştuğu İtalyan yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı aldı. Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor. İşte bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:45
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarn en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Adı Milan, Juventus ve Arap kulüpleriyle anılan Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

ZANIOLO ASTON VILLA YOLCUSU
A Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki yıldız, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

32 MİLYON EURO ÖDENECEK

Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo transferi için Galatasaray'a kiralama bedeliyle birlikte 32 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Zaniolo geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

İtalyan yıldız, 5 gollük bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

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