GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.
Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarn en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.
Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarılmıştı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
ZANIOLO ASTON VILLA YOLCUSU
A Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki yıldız, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi.
32 MİLYON EURO ÖDENECEK
Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo transferi için Galatasaray'a kiralama bedeliyle birlikte 32 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Zaniolo geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giydi.
İtalyan yıldız, 5 gollük bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.