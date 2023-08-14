Haberler Galatasaray Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, evinde oynayacağı Olimpija Ljubljana, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:52
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve kuvvet çalışmasından sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, 3-0 galip geldiği maçın rövanşında Olimpija Ljubljana ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.

DİĞER
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı! Sosyal medya yıkıldı
Memura, emekliye yeni maaş! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı... Teklif nasıl yansıyacak kim, ne kadar alacak?
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu!
G.Saray'dan bonservis rekoru geliyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Olimpija Ljubljana maçına hazır! Cimbom Olimpija Ljubljana maçına hazır! 20:52
Fırtına'nın G.Saray mesaisi sürüyor! Fırtına'nın G.Saray mesaisi sürüyor! 20:48
F. Karagümrük - Beşiktaş | CANLI F. Karagümrük - Beşiktaş | CANLI 19:21
Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI 19:52
Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! 20:30
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 20:33
Daha Eski
Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Transferi... Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Transferi... 17:26
Fred ve Cengiz antrenmana çıktı! Fred ve Cengiz antrenmana çıktı! 17:29
Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! 17:37
Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 17:44
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i 18:05
Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum 18:06