Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı öncesi Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo sözleri! Transferi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacaklarını ifade etti. Öte yandan Okan Buruk, takımdaki geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum.

"ZANIOLO'YA TEKLİF VAR"

"Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."

"TORREIRA'YI HEMEN SAHAYA SÜRMEK İSTEMEDİM ÇÜNKÜ..."

"Lucas Torreira, bizimle birlikte çalışıyor. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Torreira'yı hemen sahaya sürmek istemedim çünkü hazır hale gelmesi için bir süreç gerekiyor."

"BAZI OYUNCULAR İÇİN BİR SÜREÇ GEREKİYOR"

"Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. % 100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

"ZAHA'YI YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA SOKACAĞIZ"

"Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız."

"ŞAMPİYON OLDUK DİYE BİR ŞEY BİTMEDİ"

"Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve %100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi."

"SİRAÇHAN'IN GELECEĞİYLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

"İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey."