GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor.
Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Galatasaray'da kendisine yer bulamayan Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın geçen sezon flaş transferleri arasında yer alan Nicolo Zaniolo, İstanbul macerasının sonuna geldi.
Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere...
İngilizlerin, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euro satın alma opsiyonu ve 7 milyon euro bonus da içeren 3 milyon euro'luk bir kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
İddialara göre; sarı-kırmızılılar da bu teklifi kabul etti ve son pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor.
Bu hafta içinde İngiltere'nin yolunu tutması beklenen İtalyan yıldızın, Galatasaray'daki gibi 3 milyon euro yıllık ücret alacağı ifade edildi.
ZENIT'İ KABUL ETMEDİ
Nicolo Zaniolo'ya Rus takımı Zenit'ten çok daha yüksek bir maaş teklifi geldiği ancak bunu geri çevirdiği bildirildi.
Yıldız oyuncunun, Premier Lig'de oynama isteği ve teknik direktör Unai Emery'nin ısrarıyla tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı ileri sürüldü.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı.
Forma rekabetinde bölgesinde oynayan oyuncuların gerisinde kalan 23 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Sağ kanat bölgesine Tete ve Nicolo, Zaha gibi dünya yıldızlarını transfer eden sarı-kırmızılı takım da Yunus'u satmayı planlıyor.
Genç oyuncudan 7 milyon euro bonservis geliri bekleyen Galatasaray yönetimi, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.