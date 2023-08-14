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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. İşte takımdan ayrılması beklenen 3 isim... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:47
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Galatasaray'da kendisine yer bulamayan Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Galatasaray'ın geçen sezon flaş transferleri arasında yer alan Nicolo Zaniolo, İstanbul macerasının sonuna geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

İngilizlerin, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euro satın alma opsiyonu ve 7 milyon euro bonus da içeren 3 milyon euro'luk bir kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

İddialara göre; sarı-kırmızılılar da bu teklifi kabul etti ve son pürüzlerin giderilmesi için görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Bu hafta içinde İngiltere'nin yolunu tutması beklenen İtalyan yıldızın, Galatasaray'daki gibi 3 milyon euro yıllık ücret alacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

ZENIT'İ KABUL ETMEDİ

Nicolo Zaniolo'ya Rus takımı Zenit'ten çok daha yüksek bir maaş teklifi geldiği ancak bunu geri çevirdiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Yıldız oyuncunun, Premier Lig'de oynama isteği ve teknik direktör Unai Emery'nin ısrarıyla tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Forma rekabetinde bölgesinde oynayan oyuncuların gerisinde kalan 23 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Sağ kanat bölgesine Tete ve Nicolo, Zaha gibi dünya yıldızlarını transfer eden sarı-kırmızılı takım da Yunus'u satmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Genç oyuncudan 7 milyon euro bonservis geliri bekleyen Galatasaray yönetimi, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

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