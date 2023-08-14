Endişeye gerek yok

Geçtığımiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona durgun başladı. Lige Kayserispor deplasmanında start veren sarı-kırmızılı takım, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, pozisyon üretmekte güçlük çekti. Karşılaşma sonunda sosyal medyada eleştiriler Okan Buruk ve oyunculara yönelirken Buruk yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kazanma tutkusunu göremediğimiz oyuncular bizimle beraber olmayacak" dedi.

AÇIKLAMASINI YUMUŞATTI

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında ise açıklamalarını yumuşattı. Buruk, "Daha iyisini yapmalıyız ve yapacağız da... Bundan hiç şüphem yok. Oyuncularıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum. Ama biz de bir hazırlık dönemindeyiz hala" ifadesini kullandı. Öte yandan Buruk, yeni transferlerin ve sakatlıktan dönen oyuncuların takıma adapte olmasını bekliyor. Zaha, İcardi, Kerem Demirbay ve Tete ile sakatlıktan dönen Lucas Torreira'nın yüzde 100 hazır olmasının ardından gerçek oyunlarına kavuşacaklarını düşünüyor.

BURUK KİMİ KAST ETTİ?

Teknik Direktör Okan Buruk puan kaybı sonrası "Kazanma tutkusunu göremediğimiz oyuncular bizimle beraber olmayacak" sözleri dikkat çekiciydi. Tecrübeli hocanın, Kayseri önünde beklentileri karşılamayan Oliveira, Dubois, Berkan, Nelsson, Kerem ve Barış Alper'e gönderme yaptığı öğrenildi.

SONRADAN MI AÇILACAK?

Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz sezona da iyi başlayamamış, ilk 4 maçta 4 puan kaybı yaşamıştı. Daha sonra ritmi tutturan, üst üste 14 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibinin 8 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.