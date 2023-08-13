Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak uzun süredir transfer gündeminde yer alan Paredes ile ilgili taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

Yaz transfer sezonu boyunca Galatasaray'la ismi sıkça anılan ve bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için Roma devreye girdi. İtalyan ekibinin Paredes ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

Galatasaray'ın orta saha için alternatiflerinden biri olan Paredes için devredeki Roma'nın görüşmeleri olumlu devam ediyor. Özellikle Sarı Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un kadrosunda mutlaka görmek istediği Parades için Galatasaray'ın PSG ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı basına yansımıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

Takvim'in İtalyan medyasından derlediği haberlere göre; Roma ile Leandro Paredes arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Paredes'in Roma'da Nemanja Matic'in yerine geçmesi planlanıyor. Son olarak Tete'yi açıklayan Galatasaray'ın Paredes için temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

DEVLERDEN TEKLİF BEKLEDİ

PSG ile sözleşmesi devam etmesine rağmen Fransız kulübü Leando Paredes'i yeni sezon planlamasına dahil etmedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray PSG ile anlaştı! Paredes'i bekliyor

Galatasaray'ın teklifi ile karşı karşıya kalan Arjantinli yıldız Avrupa'nın büyük ligllerinin büyük takımlarından teklif bekledi. Roma'dan gelen teklife de Arjantinli ön liberonun sıcak baktığı ifade ediliyor.

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