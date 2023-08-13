TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kosovalı futbolcudan transferle ilgili yeni bir hamle daha geldi.
Takvim'in haberine göre; Milot Rashica, Galatasaray'a transfer olmak için bir kez daha rest çekti.
Rashica, transferinde kolaylık sağlanması için kulüp yöneticileriyle tekrar görüştü.
"Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum" dedi.
Norwich City'nin 8 milyon Euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro
teklif etmişti.
Galatasaray'ın çıkabileceği son rakamın ise 6 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında.