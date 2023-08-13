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TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Milot Rashica'nın transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılar, Kosovalı oyuncunun transferinde sabırlı ve stratejik de davranırken Rashica da transferin bir an önce bitmesini istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Kosovalı futbolcudan transferle ilgili yeni bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Takvim'in haberine göre; Milot Rashica, Galatasaray'a transfer olmak için bir kez daha rest çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Rashica, transferinde kolaylık sağlanması için kulüp yöneticileriyle tekrar görüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

"Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Norwich City'nin 8 milyon Euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro
teklif etmişti.

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