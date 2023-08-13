Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.
Daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi, iki İstanbul devi bu süreçte de yıldız isimler için birkaç kez karşı karşıya geldi.
Ezeli rakiplerinin listesinde olan isimlere imza attırarak nispet yapan Galatasaray ve Fenerbahçe son olarak Fransız merkez orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için yarışa tutuştu.
26 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Avrupa basını iki ekibin iddiasını duyuran haberler yayınlamıştı.
Foot Mercato ise, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele için yaptıkları teklifi duyurarak işin ciddiye bindiğini belirtmişti.
G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN TEKLİFLERİNİ DUYURDULAR
İki ezeli rakibin de 10 milyon euro'luk teklif yaptığını belirten Foot Mercato, Ndombele'nin bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Tottenham'ın ise kapıyı 20 milyon euro'dan açtığını satırlarına taşımıştı.
Ada basınında çıkan haberlerde ise Tottenham'ın elden çıkarmak adına Ndombele için 15 milyon euro'ya kadar düşebileceği ifade edildi.
Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Ndombele ile ilgili yine Fransız basınından flaş bir iddia gündeme getirildi.
GFFN internet sitesi, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele'nin teknik direktör Ange Postecoglou kalmasını istememesine rağmen kariyerini Tottenham'da sürdürmek istediğini yazdı.
SÜPER LİG'İ SEÇENEK OLARAK GÖRMÜYOR
Sitedeki haberde ayrıca, Ndombele'nin Süper Lig'i bir seçenek olarak görmediği ve bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini dikkate almadığı da ifade edildi.
Fransız basınına göre, Tanguy Ndombele Avrupa'da tercih ettiği bir ülke kulübünden teklif gelmesi halinde ayrılmaya karar verecek, aksi takdirde Tottenham'da kalmaya devam edecek.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
.