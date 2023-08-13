Haberler Galatasaray Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer gelişmesi... Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isimler için defalarca karşı karşıya geldi. İki devin son kapışması ise Tottenham'da forma giyen Fransız yıldız Tanguy Ndombele için oldu. Ne var ki, Fransız basınından iki İstanbul devini üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 19:56 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 19:58
Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi, iki İstanbul devi bu süreçte de yıldız isimler için birkaç kez karşı karşıya geldi.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ezeli rakiplerinin listesinde olan isimlere imza attırarak nispet yapan Galatasaray ve Fenerbahçe son olarak Fransız merkez orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için yarışa tutuştu.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

26 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Avrupa basını iki ekibin iddiasını duyuran haberler yayınlamıştı.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Foot Mercato ise, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndombele için yaptıkları teklifi duyurarak işin ciddiye bindiğini belirtmişti.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN TEKLİFLERİNİ DUYURDULAR

İki ezeli rakibin de 10 milyon euro'luk teklif yaptığını belirten Foot Mercato, Ndombele'nin bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Tottenham'ın ise kapıyı 20 milyon euro'dan açtığını satırlarına taşımıştı.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ada basınında çıkan haberlerde ise Tottenham'ın elden çıkarmak adına Ndombele için 15 milyon euro'ya kadar düşebileceği ifade edildi.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Ndombele ile ilgili yine Fransız basınından flaş bir iddia gündeme getirildi.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

GFFN internet sitesi, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele'nin teknik direktör Ange Postecoglou kalmasını istememesine rağmen kariyerini Tottenham'da sürdürmek istediğini yazdı.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

SÜPER LİG'İ SEÇENEK OLARAK GÖRMÜYOR

Sitedeki haberde ayrıca, Ndombele'nin Süper Lig'i bir seçenek olarak görmediği ve bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini dikkate almadığı da ifade edildi.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fransız basınına göre, Tanguy Ndombele Avrupa'da tercih ettiği bir ülke kulübünden teklif gelmesi halinde ayrılmaya karar verecek, aksi takdirde Tottenham'da kalmaya devam edecek.

Tanguy Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: Galatasaray ve Fenerbahçe...

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ramos'tan flaş karar! G.Saray'a büyük müjde
G.Saray'dan bonservis rekoru geliyor!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: G.Saray ve F.Bahçe... Ndombele için Fransa'dan flaş iddia: G.Saray ve F.Bahçe... 19:56
Gençlerbirliği evinde hata yapmadı! Gençlerbirliği evinde hata yapmadı! 19:06
Çorum FK İstanbul'da rahat kazandı! Çorum FK İstanbul'da rahat kazandı! 18:59
Cristiano Ronaldo'dan yeni bir rekor daha! Cristiano Ronaldo'dan yeni bir rekor daha! 18:42
Brentford ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! Brentford ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! 18:22
Sivasspor - Samsunspor | CANLI Sivasspor - Samsunspor | CANLI 17:46
Daha Eski
Ramos'tan flaş karar! G.Saray'a büyük müjde Ramos'tan flaş karar! G.Saray'a büyük müjde 17:01
F.Bahçe'den G.Saray'a Fred göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Fred göndermesi! 16:49
F.Bahçe Fred transferinin maliyetini açıkladı! F.Bahçe Fred transferinin maliyetini açıkladı! 16:33
Kasımpaşa - Ankaragücü maçında protokolde kavga! Kasımpaşa - Ankaragücü maçında protokolde kavga! 16:28
Flaş transfer itirafı! "Erden Timur olmasa F.Bahçe'ye..." Flaş transfer itirafı! "Erden Timur olmasa F.Bahçe'ye..." 16:26
Göztepe'de ayrılık resmen açıklandı! Göztepe'de ayrılık resmen açıklandı! 16:01