Sergio Ramos'tan flaş transfer kararı! Galatasaray'a büyük müjde

Savunma hattına dünyaca ünlü bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi.
Savunma hattına dünyaca ünlü bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi.
Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolculara imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Durmaya niyeti olmayan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor.
3 kulvarda boy gösterecek olan Cimbom, yarıştığı her alanda başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yoluna devam eden Cimbom, Süper Lig'de sezonu Kayserispor deplasmanıyla açtı.
Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da birçok isim hazır gözükmedi.
Transferde yeniden gaza basan Aslan, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için temaslarda bulunuyor.
SERGIO RAMOS BOMBASI!
Stoper bölgesine nokta atışı bir transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un peşinde.
Sarı-kırmızılıların gözdesi konumundaki yıldız futbolcudan müjdeli haberler geliyor.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etmeye artık daha da yakın.
Sergio Ramos'un artık MLS'e transfer olma ihtimali yok. Çünkü MLS'te transfer sezonu kapandı.
Ramos'un önünde iki seçenek var. Ya Arabistan ya da Florya...
ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR!
Bilindiği gibi Sergio Ramos, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama fikrine çok sıcak bakmıyor.
İspanyol stoperin eşi de Avrupa'da kalmaktan yana. Bu yüzden de Galatasaray bu transferde bir adım önde gözüküyor.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen halen son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor.
SERGIO RAMOS GALATASARAY'A YAKIN!
Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak baktığı biliniyor.
Ayrıca, Galatasaray'da forma giymiş efsane oyuncularla takipleşen Ramos'un Türkiye ve Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.