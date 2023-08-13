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Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda puanları paylaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 08:29
Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

ÖMER ÜRÜNDÜL - TAKIMIN ÜRETKENLİĞİ YOK OLDU!

Galatasaray baştan sona iyi oynamadığı maçta lige 2 puan kayıpla başladı. Dün gece sahada hırslı mücadeleci ve disiplinli bir Kayserispor vardı.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

İlk yarıda hücumda Kerem'in gayretleri ön plana çıktı. Bakambu arkadaşlarına yabancılık çekmesiyle pasif bir görüntü çizdi. Barış Alper etkili değildi.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Bunların yanı sıra bir de Mertens ve Oliveira fizik olarak hazır değiller.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Bu yarıda Galatasaray'ın tehlike yaratan atakları, daha çok geriden riskli paslarla çıkmak isteyen Kayserili oyuncuların top kayıplarından kaynaklandı.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

2. yarıda başta kısa bir süre Kayseri etkinliği vardı. Sonrasında G.Saray kontrolü ele aldı. Rakip de mücadeleci futboluna devam ediyordu.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Okan Buruk ikinci yarı arka arkaya hamlelere başladı. Ama önemli isimlerde olsa arkadaşlarını tanımayan ve tam hazır olmayan isimlerin hepsi oyuna girince saha içi organizasyonu arızaya uğradı.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Hücum girişimleri bireyselliğe döndü. Sonuçta da 2 önemli puan kaybedildi. Aslında maçın son saniyesinde Galatasaray, Ramazan'ın kaçırdığı net fırsatla yenilgiden de kurtulmuş oldu.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Bana göre Okan Buruk'un çok fazla takıma alışmamış oyuncu değişiklikleriyle son bölümdeki üretkenliği yok etti.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Takımın en çalışkan ismi orta sahada rakibi karşılama görevini dinamo gibi yapan Berkan'dı.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Ben dün etkili görünmese de Zaha'nın takıma olumlu katkılar vereceği görüşündeyim. Oyuncularını kaybeden ve transfer yasağı olan Kayserispor yürekten mücadele etti.

Ömer Üründül'den Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Bileklerinin hakkıyla güçlü bir rakipten 1 puanı aldılar ama bundan sonrası için işleri çok zor. Çünkü kadro çok dar ve ilk maçta 3 ciddi sakatlık firesi verdi.

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