Kayseri'den çıkış yok

Galatasaray, sezonun ilk maçında Kayserispor'la berabere kaldı: 0-0. Geçen sezonu zirvede tamamlayan ve şampiyon apoletiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, gol yollarında etkili olamadı. Galatasaray maça hızlı başlasa da 14. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Gökhan'ın sert ve düzgün vuruşunda top direkte patladı. Ardından toparlanan konuk ekip, Dubois, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens ile pozisyonlar yakalasa da dengeyi bozacak son vuruşu yapamadı. İkinci yarının başında Kayserispor, Cardoso ile gol aradı, Muslera isim vermedi.

OLİMPİJA LJUBLJANA'YI KONUK EDECEK

Gol gelmemesi üzerine Okan Buruk oyuna müdahalede bulundu. İcardi ile iki yeni transfer Kerem Demirbay ve Zaha'yı sahaya sürdü. G.Saray baskısını artırsa da pozisyon üretkenliği değişmedi ve maç 0-0 sona erdi. Bu arada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Olimpija Ljubljana, Domzale'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sousa ve 59. dakikada Ratnik kaydettiler. Sarı-kırmızılı futbolcular, ilk maçta 3-0 yendiği Sloven rakibiyle salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

SAHNE ALDILAR

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi. İki oyuncu 70. dakikada oyuna dahil oldu. Zaha'nın oyuna girmesinin ardından Kerem Aktürk orta sahaya geçti. Performansı büyük merakla beklenen Fildişili yıldız, Kayserispor karşısında hırslı ve istekliydi. Sol kanatta Gökhan'ın markajında kalan Zaha, yaptığı bir müdahalenin ardından rakibiyle tartıştı. Hakem iki oyuncuyu uyardı. Kerem de hücumu desteklemeye çalıştı ancak iki oyuncu da galibiyeti değiştirecek hareketi yapamadı.

TORREIRA ARANDI

Olımpıja Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor deplasmanında yedek kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Midtsjö ve Olimpiu Morutan ise Kayseri'ye getirilmedi.