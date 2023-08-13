Forma savaşı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde eski parlak günlerine dönmeye hazırlanan Galatasaray arka arkaya bombaları patlatmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in başarılı ismi Tete kadroya dahil edildi. Brezilyalı futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken sarı-kırmızılı ekibin kanatları yıldızlar karmasına döndü. Tete; Zaniolo, Zaha, Barış, Kerem ve Yunus'la birlikte şans bulabilmek için büyük bir rekabet içine girecek. Tabii henüz kadroda yer alan Yusuf Demir'i de unutmamak gerekiyor.

KİMLER AYRILACAK?

Bu durum teknik direktör Okan Buruk ve taraftarları oldukça memnun etti. Galatasaraylılar birbirinden değerli isimleri izleme fırsatı bulacak. Buna karşılık yine formunun zirvesinde olan Kerem Aktürkoğlu sol kanatta favori durumda... Ancak sağ kanat için büyük bir savaş yaşanacak gibi görünüyor. Bununla birlikte bazı oyuncuların da gönderilmesi gündemde... Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün ve Yusuf Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Galatasaray ise şimdilik bu oyuncuları göndermeye pek de niyetli görünmüyor.

BEDAVAYA GELDİ

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.