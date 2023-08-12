Yıldızlar ilk defa kadroda

Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor'la oynayacağı mücadelenin kadrosu belli oldu. Yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay bu sezon ilk kez kafilede yer aldı. Okan Buruk, takımın yıldızı Mauro İcardi'nin yanı sıra sakatalığını atlatan Lucas Torreira'yı Kayseri'ye götürdü.

Okan Buruk'un Lucas Torreira haricinde diğer isimleri kulübede oturtması bekleniyor. Tecrübeli hoca, ihtiyaç olması halinde yıldızları ikinci yarıda sahaya sürecek. Öte yandan sakatlığı sebebiyle idmanlara çıkmayan Nicolo Zaniolo ve Yusuf Demir kafilede yer almadı.