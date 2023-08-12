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Midstjö İstanbul’da kalıcı

Başakşehir ile görüşen Fredrik Midtsjö'nün bir talibi daha çıktı. Pendikspor Norveçli oyuncuyu istediğini iletti. Galatasaray'ın olumlu yaklaştığı transferde görüşmeler devam ediyor. Kayserispor maçının kadrosunda olmayan 30 yaşındaki orta sahanın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Midstjö İstanbul’da kalıcı
Başakşehir ile görüşen Fredrik Midtsjö'nün bir talibi daha çıktı. Pendikspor Norveçli oyuncuyu istediğini iletti. Galatasaray'ın olumlu yaklaştığı transferde görüşmeler devam ediyor. Kayserispor maçının kadrosunda olmayan 30 yaşındaki orta sahanın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.
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