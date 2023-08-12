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Kayserispor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun açılış haftasında son şampiyon deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olara takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 22:40
Kayserispor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış, Kerem, Bakambu

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

55. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 54 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 6 LİG MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 6 lig müsabakasından da galip ayrıldı.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda Buruk, Galatasaray ve Başakşehir'i çalıştırırken, Atan da Alanyaspor ve Kayserispor'un başındaydı. Söz konusu müsabakalarda Çağdaş Atan'ın takımları 2 kez kazanırken, Okan Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

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