Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan net mesaj: Takımın kalitesini görmezsek...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan net mesaj: Takımın kalitesini görmezsek...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'la 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk "Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 00:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 00:44
Galatasaray'da Okan Buruk'tan net mesaj: Takımın kalitesini görmezsek...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Oyunda kendi kalitemizin altında işler yaptık. Daha hızlı oynamalıydık. Geriden oyun kurarken daha net ve pas hızını, kalitesini daha net şekilde ortaya koymalıydık. Biz daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız."

"Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Oyun olarak çok mu umutlu oldunuz derseniz, pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık."

"İki takım için zor bir atmosfer vardı. Hava sıcaklığı ve Kayserisporlu oyuncuların yerde kalması, oyunun hızını ve kalitesini düşürdü."

"Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak."

DİĞER
Türkiye Bulgaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye Bulgaristan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
Hatayspor galibiyetle geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?!
"3 puan almak daha iyi olurdu"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bakan Işıkhan emekli zammı ile toplu sözleşme tarihini duyurdu
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağdaş Atan: 3 puanı kaçıran taraf biz olduk! Çağdaş Atan: 3 puanı kaçıran taraf biz olduk! 00:43
R. Madrid galibiyetle başladı! R. Madrid galibiyetle başladı! 00:39
"3 puan almak daha iyi olurdu" "3 puan almak daha iyi olurdu" 00:34
Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! 00:31
"Türkiye Ligi'nde kalite çok yükseldi" "Türkiye Ligi'nde kalite çok yükseldi" 00:29
Manisa FK galibiyetle başladı! Manisa FK galibiyetle başladı! 23:59
Daha Eski
PSG yeni sezona beraberlikle başladı! PSG yeni sezona beraberlikle başladı! 23:53
G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! 23:50
Hatayspor galibiyetle geri döndü! Hatayspor galibiyetle geri döndü! 23:43
Almanya Süper Kupası Leipzig'in! Almanya Süper Kupası Leipzig'in! 23:40
Erman Toroğlu: Arada fark yok! Erman Toroğlu: Arada fark yok! 22:51
Giresun'da kazanan Bodrum! Giresun'da kazanan Bodrum! 21:58