Galatasaray'da Okan Buruk'tan net mesaj: Takımın kalitesini görmezsek...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Oyunda kendi kalitemizin altında işler yaptık. Daha hızlı oynamalıydık. Geriden oyun kurarken daha net ve pas hızını, kalitesini daha net şekilde ortaya koymalıydık. Biz daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız."

"Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Oyun olarak çok mu umutlu oldunuz derseniz, pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık."

"İki takım için zor bir atmosfer vardı. Hava sıcaklığı ve Kayserisporlu oyuncuların yerde kalması, oyunun hızını ve kalitesini düşürdü."

"Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak."