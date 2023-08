Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi Icardi açıklaması!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Icardi son maçta 15 dakika oynadı. Bugün süreyi daha da uzatmak istiyoruz. Torreira'yı da değerlendirmek istiyoruz. Angelino'nun sakatlığı vardı. Zaniolo ve Midtsjö'nün de sakatlığı var. Onun dışında hazırız. Yeni sezon ilk maç. Hedef şampiyonluk.

En büyük temennim Türk futbolu için hayırlı bir sezon olsun. Futbola odaklandığımız, saha dışı olayların az konuşulduğu bir yıl olsun. Bu hazırlık dönemi, Türk takımlarının Avrupa'daki başarıları bu sene kalitenin ne kadar yüksek olacağını gösteriyor. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Önemli puanlar topluyoruz. Buradaki oyunun, ligin heyecanını arttıracağını düşünüyorum.

Geçen seneki başarı, bu senenin havasını da değiştirdi. Başarıya her zaman ihtiyacımız var. Her zaman hedefimiz başarı. Galatasaray olduğu her yerde kazanmak için oynayacaktır. En büyük hedef her zaman kazanmak. Bugün de aynı şekilde bunu düşünüyoruz.