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GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezona iddialı transferlerle giren Galatasaray'da Fredrik Midstjö gözden düşmüştü. Takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız ismin İstanbul'dan ayrılmayacağı ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:31
GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Başakşehir ile görüşen Fredrik Midtsjö'nün bir talibi daha çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Pendikspor Norveçli oyuncuyu istediğini iletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'ın olumlu yaklaştığı transferde görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Kayserispor maçının kadrosunda olmayan 30 yaşındaki orta sahanın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta ayağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fredrik Midstjö İstanbul'a kalıyor! Yeni takımı...

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

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