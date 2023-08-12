Çilingir Mertens

Kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray'da yeni sezon öncesi Dries Mertens formuyla dikkat çekiyor. 36 yaşındaki oyuncu, Zalgiris ve Ljubljana karşısında forma giydiği 3 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Takımın en formda isimlerinden olan Belçikalı yıldız Kayserispor karşısında anahtar oyunculardan olacak. Ayrıca geçen sezon şov yapan Kerem Aktürkoğlu da bu yıla yine hızlı girdi. 24 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı. Gözler, Mertens'in yanı sıra Kerem'in de üzerinde olacak.
Kadrosunuyıldızlarla donatanGalatasaray'dayeni sezonöncesi Dries Mertensformuyla dikkatçekiyor. 36yaşındaki oyuncu,Zalgiris ve Ljubljanakarşısında formagiydiği 3 maçta2 gol ve 1 asistleoynadı. Takımın enformda isimlerindenolan Belçikalı yıldızKayserispor karşısındaanahtaroyunculardan olacak.Ayrıca geçensezon şov yapanKerem Aktürkoğluda bu yıla yine hızlıgirdi. 24 yaşındakiyıldız, ŞampiyonlarLigi elemelerinde3 maçta 1 gol ve 2asistle oynadı. Gözler,Mertens'in yanısıra Kerem'in deüzerinde olacak.