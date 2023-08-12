Haberler Galatasaray Aslan şova başlıyor

Aslan şova başlıyor

Geçen sezon 88 puan alarak 23. şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri, saat 21.45’te Kayserispor karşısında sahaya çıkacak Şampiyonlar Ligi elemelerinde şov yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Aslan’da Zaniolo dışında eksik bulunmuyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Aslan şova başlıyor

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Geçen yıl rekorları alt üst eden sarı-kırmızılılar, 88 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Okan Buruk ve öğrencileri Süper Lig'e galibiyetle başlamayı hedefliyor.

İKİ İSİM DEĞİŞECEK

İdeal kadrosunu koruyan ve üzerine önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Aslan, bu sezon resmi maçlara UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 3 resmi maça çıktı. Aslan, Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Okan Buruk son Ljubljana maçının kadrosuna göre iki değişiklikle çıkacak. Berkan ile Kazımcan'ın yerine Torreira ve Angelino ikilisinin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

AÇILIŞLARI SEVİYOR

Galatasaray sezonların ilk hafta maçlarında aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 65 sezonda ligdeki açılış karşılaşmalarında 45 galibiyet, 12 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı. Deplasmanda çıktığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sinde yenilgiyle ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle bitti.

İki ekip Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. Geçmiş maçlarda Galatasaray'ın 33'e 5'lik üstünlüğü bulunuyor. 16 maç ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 120 golüne Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Attamah, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Apler, Kerem, Mertens, Bakambu

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