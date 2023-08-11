TRANSFER HABERİ - Galatasaray İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı!

Transferin hızlı takımı Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı.

Ankaraspor, genç oyuncunun transferini sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.