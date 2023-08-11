Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'ın Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 15:10
TRANSFER HABERİ - Galatasaray İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı!

Transferin hızlı takımı Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'la anlaştı.

Ankaraspor, genç oyuncunun transferini sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? 2023 - 2024 Premier Lig canlı yayın hangi kanalda?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan namus sözünü yutan Eren Erdem'e bir görev daha! Şimdi de İletişim koordinatörü oldu
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan Kayserispor maçına hazır!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
1., 2., 3. sınıf Bilsem kayıt tarihleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:13
F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! 14:59
Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer 14:56
Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak 14:36
Aslan Kayserispor maçına hazır! Aslan Kayserispor maçına hazır! 14:35
Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... 14:32
Daha Eski
Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti! Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti! 14:31
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:37
Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Büyükekşi'den yeni sezon mesajı 13:28
Braga - Famalicao maçı saat kaçta? Braga - Famalicao maçı saat kaçta? 13:10
Son şampiyon yeni sezonu Kayseri'de açıyor! Son şampiyon yeni sezonu Kayseri'de açıyor! 13:00
İspanya yarı finalde İsveç'in rakibi oldu! İspanya yarı finalde İsveç'in rakibi oldu! 12:57