Haberler Galatasaray Galatasaray kafilesine Kayseri’de coşkulu karşılama

Galatasaray kafilesine Kayseri’de coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı kafile taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 20:31
Galatasaray kafilesine Kayseri’de coşkulu karşılama

Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'da konuk olacak Galatasaray saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak.

DİĞER
Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komşu olalım" çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'de! Açıklama yapacaklar
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! 21:12
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:55
G.Saray kafilesi Kayseri'de G.Saray kafilesi Kayseri'de 20:31
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 20:24
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 19:36
Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı 19:11
Daha Eski
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 19:08
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 18:51
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! 18:29
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! 18:11
Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! 18:07
Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:53