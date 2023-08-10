TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes transferini bitiriyor.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes transferini bitiriyor.
Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, orta saha mevkisi için uzun süredir görüşmelerde bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan Cimbom, o bölgeye nokta atışı bir takviye planlıyor.
Listesinde birçok isim bulunan Galatasaray'da rota yeniden Paredes'e döndü.
Yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun Avrupa'dan beklediği teklifleri alamaması üzerine yeniden harekete geçti.
6 MİLYON EURO BONSERVİS!
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Paredes'in transferi için kulübü PSG ile anlaşma sağlamak üzere.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edildi.
PSG ile el sıkışan Galatasaraylı kurmayların Paredes ile görüşmelerini devam ettirdiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun ikna olmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Bonservisi PSG'de olan Paredes, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdi.
İtalyan devinde 35 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında 54 maçta 5 gol kaydetti.
Leandro Paredes'in PSG'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.