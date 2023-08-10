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TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transferde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta saha mevkisi için büyük bir uğraş veren sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i kadrosuna katmaya yaklaştı. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü PSG ile görüşmelerde orta yol bulundu. İşte Paredes için ödenecek bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 17:13
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes transferini bitiriyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, orta saha mevkisi için uzun süredir görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan Cimbom, o bölgeye nokta atışı bir takviye planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Listesinde birçok isim bulunan Galatasaray'da rota yeniden Paredes'e döndü.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun Avrupa'dan beklediği teklifleri alamaması üzerine yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

6 MİLYON EURO BONSERVİS!
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Paredes'in transferi için kulübü PSG ile anlaşma sağlamak üzere.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

PSG ile el sıkışan Galatasaraylı kurmayların Paredes ile görüşmelerini devam ettirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Yıldız futbolcunun ikna olmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

Bonservisi PSG'de olan Paredes, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes Galatasaray'a! Bonservisi belli oldu

İtalyan devinde 35 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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