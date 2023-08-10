Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Tete'yi resmen duyurdu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Tete'yi resmen duyurdu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'nin transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncunun Cimbom'a maliyeti de belli oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 21:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 21:14
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Tete'yi resmen duyurdu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Leicester City forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tete'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Brezilyalı futbolcu daha önce Gremio, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Leicester City'de forma giydi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! Aslan'ın yeni 8 numarası...
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu! Son durum ne? Yaralı var mı?
UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum
G.Saray'a 3 yıldız birden geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Nelsson'un alternatini Ada'da buldu!
G.Saray'a 3 yıldız birden geliyor!
2023/ALES-2 sınav yeri öğrenme
2023-ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula ÖSYM
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal tur kapısını araladı! Kartal tur kapısını araladı! 21:55
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 21:03
Ali Akman'dan sürpriz transfer kararı! Ali Akman'dan sürpriz transfer kararı! 20:16
UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum 20:07
G.Saray Nelsson'un alternatini Ada'da buldu! G.Saray Nelsson'un alternatini Ada'da buldu! 19:23
R.Madrid'den Arda Güler için ameliyat kararı! R.Madrid'den Arda Güler için ameliyat kararı! 18:38
Daha Eski
Hatayspor Ünal Emre Durmuşhan'ı renklerine bağladı! Hatayspor Ünal Emre Durmuşhan'ı renklerine bağladı! 18:18
Çaykur Rizespor Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı! Çaykur Rizespor Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı! 18:15
G.Saray'da Taylan Antalyalı için flaş karar! G.Saray'da Taylan Antalyalı için flaş karar! 18:12
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza! 17:46
Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz 17:32
F.Bahçe - Maribor | CANLI F.Bahçe - Maribor | CANLI 17:30