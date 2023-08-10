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Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:40
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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