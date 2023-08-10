GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti.
Yönetim önümüzdeki günlerde yapacağı transferler için de görüşmelerine devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti.
Yönetim önümüzdeki günlerde yapacağı transferler için de görüşmelerine devam ediyor.
Dursun Özbek ve kurmayları, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.
Öte yandan Galatasaray'da gidecek isimleri yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu.
Sarı kırmızılılarda birçok oyuncuya Avrupa'dan talipler olduğu biliniyordu.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız ismiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Victor Nelsson'un ismi yine bir transfer iddiasıyla anılıyor.
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği kaydedildi.
Teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi.
Nottinhgam Forest'in 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Nelsson'un transferi için nasıl bir bütçe ayıracağı merakla bekleniyor.
Galatasaray yönetimi yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini daha önce menajer ve kulüplere iletmişti.
Victor Nelsson sarı kırmızılılarda geçen sezon 35 maçta görev aldı.
Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danimarkalı'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.85 boyundaki defansın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.