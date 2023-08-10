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GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson İngiliz ekibinin gündemine geldi. Ada temsilcisi, başarılı savunmacı için teklife hazırlanıyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:46
GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Yönetim önümüzdeki günlerde yapacağı transferler için de görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Dursun Özbek ve kurmayları, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Öte yandan Galatasaray'da gidecek isimleri yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Sarı kırmızılılarda birçok oyuncuya Avrupa'dan talipler olduğu biliniyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Nottinhgam Forest'in 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Nelsson'un transferi için nasıl bir bütçe ayıracağı merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini daha önce menajer ve kulüplere iletmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Victor Nelsson sarı kırmızılılarda geçen sezon 35 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Ayrıca 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngiliz ekibi Victor Nelsson'u listesine aldı!

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danimarkalı'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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