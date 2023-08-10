GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın transferdeki hareketliliği devam ediyor.
Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın transferdeki hareketliliği devam ediyor.
Son olarak Tete'yi alarak önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılarda sıranın Paredes ve Rashica'da olduğu belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Cimbom'da sona yaklaşıldığı bildirildi.
8 numara için ilk tercih olan Paredes'in beklediği teklifleri alamayınca rotayı Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu için PSG ile anlaşan sarı-kırmızılıların, Paredes'le mali şartlarda anlaşma sağlamak için yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yumuşaması ile sürecin olumlu sonuçlanacağına dair beklentinin yükseldiği kaydedildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un yeniden kadroda görmek istediği Rashica için de son aşamaya gelindiği bildirildi.