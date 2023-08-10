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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı saatler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların Paredes ve Rashica'da da sona geldiği ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 09:33
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'ın transferdeki hareketliliği devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Son olarak Tete'yi alarak önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılarda sıranın Paredes ve Rashica'da olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Milliyet'te yer alan habere göre uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Cimbom'da sona yaklaşıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

8 numara için ilk tercih olan Paredes'in beklediği teklifleri alamayınca rotayı Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

29 yaşındaki oyuncu için PSG ile anlaşan sarı-kırmızılıların, Paredes'le mali şartlarda anlaşma sağlamak için yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Paredes ve Rashica'da mutlu sona yakın!

Yıldız futbolcunun yumuşaması ile sürecin olumlu sonuçlanacağına dair beklentinin yükseldiği kaydedildi.

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