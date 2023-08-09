Zaha yavaş yavaş

Okan Buruk, taraftarların merakla beklediği Wilfried Zaha'nın kısa süre içinde takıma dahil olacağını kaydetti. Buruk, "Takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Bir sonraki maç için bizden yavaş yavaş süre almaya başlayacağını düşünüyoruz. Çok acele ederek onu riske etmek istemiyoruz. Onu doğru bir şekilde programlayarak takım içine katmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
OkanBuruk, taraftarların merakla beklediği Wilfried Zaha'nın kısa süre içinde takıma dahil olacağını kaydetti. Buruk, "Takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Bir sonraki maç için bizden yavaş yavaş süre almaya başlayacağını düşünüyoruz. Çok acele ederek onu riske etmek istemiyoruz. Onu doğru bir şekilde programlayarak takım içine katmak istiyoruz" ifadesini kullandı.