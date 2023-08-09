Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Galatasaray'da Tete'nin transferi sonrası gözler takımdan ayrılması muhtemel isimlere çevrildi. Söz konusu oyuncular arasında İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun da adı geçiyor. Çeşitli kulüplerden teklif alan Zaniolo için Galatasaray'ın yol haritası belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yaptığı flaş transferlerle taraftarlarına adeta bayram yaşattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Aslan, transferler sonrası kadrosundan önemli bir yıldızla yollarını ayırmak üzere...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Zaniolo ile yolların ayrılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Yönetim ve teknik heyet, Tete transferini bundan dolayı bitirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Zaniolo için İngiliz, İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun bir mesaisi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a geleceği ve Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

G.Saray Yönetimi de en iyi teklifi veren kulüple transferi sonuçlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Sarı-Kırmızılı kulübe Suudi Arabistan'dan 25 milyon Euro+bonuslar şeklinde teklifler geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Ancak Zaniolo'nun kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istemediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Yıldız oyuncunun hedefi Avrupa'da kalmak. İngiliz ve İtalyan takımlarının tekliflerine odaklanan İtalyan yıldızla ilgili yönetimin alacağı karar merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nicolo Zaniolo, Süper Lig'de 10 maçta 5 gole imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Zaniolo kararı! Birkaç gün içinde...

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro...

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