Tete Aslan gibi

Transfer dönemi açıldığı günden beri şov üstüne şov yapan Galatasaray, yıldız bir ismi daha kadrosuna katmak üzere... Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar'la kontratını fesheden Brezilyalı sağ kanat Tete ile anlaşma aşamasında. Ukrayna ekibi ile sözleşmesini fesheden oyuncunun hukuki durumu araştırılıyor. Sorun çıkmazsa 4 yıllık imza atacak olan 23 yaşındaki Tete'ye senelik 2.8 milyon euro garanti ücret ve imza parası olarak 3.5 milyon euro ödenecek. İstanbul'da olan Brezilyalı imzayı atacak.

LEİCESTER'DA KİRALIKTI

Piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Tete ile Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak sonra vazgeçmişti; hatta Tete Beşiktaş'a da önerilmişti. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvet, sol kanat ve merkez orta olarak da görev yapabilen Tete, sol ayağını çok etkili kullanabilen bir isim. Genç yaşına rağmen İngiltere ve Fransa ligleri tecrübesine sahip olan sambacı, geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirdi; ayrıca Fransa'da Olimpik Lyon forması da giydi.

TETE KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu , 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya geldi. 175 cm boyundaki başarılı futbolcu kariyerine Gremio'da başladı. Kariyeri süresindece de Lyon, Leicester City ve Shakhtar Donetsk gibi ekiplerde futbol oynamıştır. 1 Aralık 2023 yılına kadar Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sonlanacak olan ancak bu sözleşmeyi 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla fesih ettiren isim boşa çıkarak kendisi için bonservissiz şekilde transfer olmanın önünü açmıştır.

NAZAR DEĞMESİN!

Tete'yi öne çıkaran önemli özelliklerinden biri de oyuncunun şu ana kadarki kariyerinde hiç büyük sakatlık yaşamamış olması... Brezilya dahil 4 farklı ligde forma giymesine rağmen önemli bir sakatlık geçirmedi; maç kaçırma olumsuzluğu yaşamadı.

'BÜYÜKSÜN ERDEN TİMUR'

Tete haberleri üzerine Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı yine salladı. Sarı-kırmızıların bazı ilginç paylaşımları şöyle: l Okan Buruk ilk 11'e kimi yazacağını düşünmekten perişan olacak. l Zaten takımın Tete'ye ihtiyacı yoktu ama yine şov transferi yaptık. l Büyüksün Erden Timur. Fenerbahçe'nin 3 aydır peşinde koştuğu Zaha'yı 1 günde transfer etti. Halil Dervişoğlu'nun uçak biletini Beşiktaş'a ödetip transfer etti. Son olarak da Tete'nin uçak biletini ve tatilini F.Bahçe'ye ödetip, sonunda Galatasaray'a transfer etti. l Golünü de atar asistini de yapar, rakiplere geçmiş olsun.

BÜYÜK YETENEK

Tete'nin topla ilişkisi, dribling kabiliyeti iyi olmakla birlikte pas kalitesi ve yaratıcılık özelliği de yüksek. Hem geçiş hücumlarında, hem de yerleşik savunmalara karşı kilidi açma noktasında usta bir isim. Öncelikle ters ayakla sağ kanatta oynamayı seven Brezilyalı, çizgiye inmekten ziyade ikinci bir forvet gibi ceza sahasına giren bir profil çiziyor. Tete ayarında özel yeteneklere sahip bir oyuncuyu henüz 23 yaşında ülkemize getirmek müthiş bir yatırım transferi olur. (CEM ALTIPARMAK)