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Slovenya'da büyük coşku

Slovenya'daki ilk maça, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. SRC Stozice Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlarımız da Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Aslanlar, 90 dakika susmadan Galatasaray'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç sonunda da Olimpija Ljubljana zaferini doyasıya kutladılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Slovenya'da büyük coşku
Slovenya'daki ilk maça, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. SRC Stozice Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlarımız da Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Aslanlar, 90 dakika susmadan Galatasaray'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç sonunda da Olimpija Ljubljana zaferini doyasıya kutladılar.
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