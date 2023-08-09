Slovenya'da büyük coşku

Slovenya'daki ilk maça, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. SRC Stozice Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlarımız da Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Aslanlar, 90 dakika susmadan Galatasaray'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç sonunda da Olimpija Ljubljana zaferini doyasıya kutladılar.
Slovenya'daki ilk maça, taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. SRC Stozice Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlarımız da Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Aslanlar, 90 dakika susmadan Galatasaray'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç sonunda da Olimpija Ljubljana zaferini doyasıya kutladılar.