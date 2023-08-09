Sezona hazırız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını lige hazır olarak gördüğünü söyledi. Sezonu erken açmalarına karşın yeni transferlerin yavaş yavaş kadroya dahil olduğunu belirten Buruk, " İcardi, Zaha, Bakambu, Halil... Bize çok geç katılan oyuncularımız var. Onun dışındaki oyuncularımızı hazır olarak görüyorum. En iyi oynadığımız hazırlık maçı Hull City maçının ilk yarısıydı. Ondan sonraki maçlarda o oyunu çok yakalamadık. Bu oyunu yakalamak için zamanımız var. Takıma geç katılan oyuncular da açığı kapatacaklardır" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Buruk "Oyuncularıma çok güveniyorum. Onların en iyi performansını ve konsantrasyonunu sahaya koyacaklarına inanıyorum. Hepimiz bunu vermek zorundayız. Eksiklere rağmen sezona hazır durumdayız. Lig başladığında taraftarlarımız kaliteli bir takım izleyecek. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadesini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ne de çok büyük önem verdiklerini kaydeden sarı-kırmızılı hoca, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncularımla beraber Şampiyonlar Ligi içinde yer almak ve Galatasaray'ı temsil etmek istiyorum" dedi.