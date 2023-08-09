Haberler Galatasaray Sezona hazırız

Sezona hazırız

Hazırlık döneminde tam kadro çalışamadıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, “Takıma geç katılan oyuncular oldu ama açığı kapatacaklar. Oyuncularıma çok güveniyorum. Lig başladığında taraftarlarımız kaliteli bir takım izleyecek” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Sezona hazırız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını lige hazır olarak gördüğünü söyledi. Sezonu erken açmalarına karşın yeni transferlerin yavaş yavaş kadroya dahil olduğunu belirten Buruk, " İcardi, Zaha, Bakambu, Halil... Bize çok geç katılan oyuncularımız var. Onun dışındaki oyuncularımızı hazır olarak görüyorum. En iyi oynadığımız hazırlık maçı Hull City maçının ilk yarısıydı. Ondan sonraki maçlarda o oyunu çok yakalamadık. Bu oyunu yakalamak için zamanımız var. Takıma geç katılan oyuncular da açığı kapatacaklardır" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Buruk "Oyuncularıma çok güveniyorum. Onların en iyi performansını ve konsantrasyonunu sahaya koyacaklarına inanıyorum. Hepimiz bunu vermek zorundayız. Eksiklere rağmen sezona hazır durumdayız. Lig başladığında taraftarlarımız kaliteli bir takım izleyecek. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadesini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ne de çok büyük önem verdiklerini kaydeden sarı-kırmızılı hoca, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncularımla beraber Şampiyonlar Ligi içinde yer almak ve Galatasaray'ı temsil etmek istiyorum" dedi.

DİĞER
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu canlı Neftçi Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu
F.Bahçe'ye Nijeryalı orta saha!
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Zaniolo kararı!
Buruk transferde önceliği o yıldıza verdi!
2023 üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De Paul için bastırıyor De Paul için bastırıyor 01:32
Slovenya'da büyük coşku Slovenya'da büyük coşku 01:31
Büyüksün kaptan Büyüksün kaptan 01:30
Cimbom acımadı Cimbom acımadı 01:30
UEFA Başkanı tribünde izledi UEFA Başkanı tribünde izledi 01:29
Mertens olmalı Mertens olmalı 01:27
Daha Eski
The Champions The Champions 01:26
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! 00:54
G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! 00:54
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... 00:54
Beşiktaş'a müjdeli haber! Beşiktaş'a müjdeli haber! 00:54
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 00:54