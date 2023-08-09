Mertens: Kendimi 25 hissediyorum

Dries Mertens, sezon sonunda futbola veda edeceğini açıkladı. 6 Mayıs'ta 37 yaşına basacak olan Belçikalı futbolcu, "36 yaşındayım. Gelecek yıl 37 olacağım. Mental olarak kendimi 25 hissediyorum, fizik olarak değil elbette. Sanırım bu son sezonum olacak. Çünkü hayatta farklı şeyler denemek ve farklı başarılar elde etmek istiyorum. Her gün hala çok keyif alıyorum. Haftada iki kere oynamaya alışkınım. Geçen sene haftada tek maç oynadığımızda beni şaşırtıyordu" diye konuştu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Sezona hazır olduğunu kaydeden Dries Mertens, "Kaybettiğiniz veya kötü oynadığınız zaman kendinize kızıyorsunuz ve bir sonraki maçı bekliyorsunuz. Bir hafta ara uzun geliyor. Tekrar haftada iki maça çıkmak ve önemli maçlara girmeyi dört gözle bekliyorum. Aynı zamanda Galatasaray'ı da fazla ileriye götürmek istiyorum" dedi.