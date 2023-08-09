"İlk tercihim Rashica"

Galatasaray'ın hocası Buruk, Norwich City'ye dönen Milot Rashica'nın transferiyle ilgili bili verdi: Rashica beğendiğimiz, istediğimiz, geçen sene kadromuzda önemli işler yapan bir futbolcu. Oyuncu ve kişilik olarak beğendiğimiz bir oyuncu olduğunu ve kadromuzda görmek istediğimizi söylüyoruz. Transfer döneminde ne zaman ne olur bilemiyoruz. Bu süreç sürüyor.
Galatasaray'ın hocası Buruk, Norwich City'ye dönen Milot Rashica'nın transferiyle ilgili bili verdi: Rashica beğendiğimiz, istediğimiz, geçen sene kadromuzda önemli işler yapan bir futbolcu. Oyuncu ve kişilik olarak beğendiğimiz bir oyuncu olduğunu ve kadromuzda görmek istediğimizi söylüyoruz. Transfer döneminde ne zaman ne olur bilemiyoruz. Bu süreç sürüyor.