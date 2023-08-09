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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Leandro Paredes transferinde bir kötü haber daha geldi. Arjantinli yıldızın transferinde sarı-kırmızılılara rakip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Yönetim de Okan Buruk'un talebi sonrasında hummalı bir çalışma içine girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Cimbom'un özellikle orta saha bölgesine acil takviye yapacağı ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Leandro Paredes'i gündemine almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

İstediği teklifleri alamadıktan sonra Galatasaray'a haber gönderen Leandro Paredes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Takvim'in haberine göre İtalyan ekibi Roma, 35 yaşındaki ön Liberosu Nemanja Matic'in ayrılık ihtimaline karşı PSG'li yıldızı gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Paredes'in de Roma da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro teklif yaptığı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Paredes'in Fransız devi Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Öte yandan Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Zenit onun için 23 milyon Euro ödedi.

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