GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Paredes'te kötü haber... Cimbom'a haber göndermişti...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.
Yönetim de Okan Buruk'un talebi sonrasında hummalı bir çalışma içine girmişti.
Cimbom'un özellikle orta saha bölgesine acil takviye yapacağı ifade edilmişti.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Leandro Paredes'i gündemine almıştı.
İstediği teklifleri alamadıktan sonra Galatasaray'a haber gönderen Leandro Paredes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre İtalyan ekibi Roma, 35 yaşındaki ön Liberosu Nemanja Matic'in ayrılık ihtimaline karşı PSG'li yıldızı gündemine aldı.
Paredes'in de Roma da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro teklif yaptığı iddia edilmişti.
Paredes'in Fransız devi Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
Öte yandan Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
Zenit onun için 23 milyon Euro ödedi.
Fransız devi Paris Saint Germain ise onu 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
54 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Leandro Paredes, 5 kez de fileleri havalandırmayı başardı.