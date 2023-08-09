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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferin hızlı takımı Galatasaray'da Sergio Ramos'un gündeme gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar, 37 yaşındaki dünya yıldızı defans oyuncusu için ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Galatasaray, transferde yıldız isimleri tek tek bünyesine kattı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Sarı-kırmızılıılar asıl bombayı ise Sergio Ramos'la patlatmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Cimbom, PSG ile sözleşmesi sona eren Ramos için geçtiğimiz günlerde nabız yoklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Yönetimi bu kez 37 yaşındaki futbolcuyla doğrudan temasa geçerek teklif sunduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Diğer yandan dev transfer harekatında Galatasaray'a bir de müjdeli haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Sergio Ramos'a talip olduğu iddia edilen kulüpler arasında Sevilla da vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Ancak Sevilla, böyle bir transfer planları olmadığını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Böylece yıldız futbolcuya Sevilla kapısı kapanmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Ramos, eğer Suudi takımlarından da beklediği teklifi alamazsa, Galatasaray'a "Tamam" diyebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

EŞİ SİNYALİ VERDİ
Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio da tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Pilar Rubio şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

"Ramos, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti."

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