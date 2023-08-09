GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif

Galatasaray, transferde yıldız isimleri tek tek bünyesine kattı.
Galatasaray, transferde yıldız isimleri tek tek bünyesine kattı.
Sarı-kırmızılıılar asıl bombayı ise Sergio Ramos'la patlatmayı planlıyor.
Cimbom, PSG ile sözleşmesi sona eren Ramos için geçtiğimiz günlerde nabız yoklamıştı.
Yönetimi bu kez 37 yaşındaki futbolcuyla doğrudan temasa geçerek teklif sunduğu kaydedildi.
Diğer yandan dev transfer harekatında Galatasaray'a bir de müjdeli haber geldi.
Sergio Ramos'a talip olduğu iddia edilen kulüpler arasında Sevilla da vardı.
Ancak Sevilla, böyle bir transfer planları olmadığını açıkladı.
Böylece yıldız futbolcuya Sevilla kapısı kapanmış oldu.
Ramos, eğer Suudi takımlarından da beklediği teklifi alamazsa, Galatasaray'a "Tamam" diyebilir.
EŞİ SİNYALİ VERDİ
Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio da tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Pilar Rubio şu ifadeleri kullandı:
"Ramos, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti."
Çünkü futbolun coşkuyla oynandığı bir ülkede devam etmek istiyor"
37 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca Sevilla, Real Madrid ve PSG formalarını giydi.
İspanyol yıldız, bu takımlarda 778 maçta 110 gol, 41 asist kaydetti.