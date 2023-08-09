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Cimbom'a dev gelir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 15 milyon 64 bin euro ayakbastı parası alacak. Ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro... Galatasaray, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro... Bununla birlikte Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak. Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Cimbom'a dev gelir
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 15 milyon 64 bin euro ayakbastı parası alacak. Ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro... Galatasaray, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro... Bununla birlikte Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak. Toplam geliri 24 milyon euro'nun üzerine çıkacak.
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