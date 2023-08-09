Büyüksün kaptan

Ljubljana karşısında rahat bir galibiyete imza atan Galatasaray'da zaferde başrolü oynayan isimlerden birisi de kaptan Muslera'ydı. Uruguaylı eldiven, ilk yarıda iki kritik pozisyonda gole izin vermedi. Önce 8. dakikada Fedida, 14. dakikada da Sualehe'nin gol pozisyonlarında kalesinde devleşti.
Ljubljana karşısında rahat bir galibiyete imza atan Galatasaray'da zaferde başrolü oynayan isimlerden birisi de kaptan Muslera'ydı. Uruguaylı eldiven, ilk yarıda iki kritik pozisyonda gole izin vermedi. Önce 8. dakikada Fedida, 14. dakikada da Sualehe'nin gol pozisyonlarında kalesinde devleşti.