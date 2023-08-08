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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Nantes derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşınadaki futbolcunun Nantes'a transferi gündemdeydi. Fransız ekibi Yunus'la ilgili kararını verdi. Öte yandan genç oyuncuya Avrupa'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 19:04
ARDA AKDENİZ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Sarı-kırmızılılar transfer döneminde geçen yıl kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç de sarı-kırmızılı renklere bağlanan diğer isimler oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Yapılan takviyelerin ardından özellikle kanat rotasyonu ciddi ölçüde genişledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Takımdan ayrılması gündemde olan isimler arasında Yunus Akgün de yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

23 yaşındaki futbolcu uzun süredir Fransa'nın Nantes takımı tarafından isteniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Yunus için Galatasaray ile Nantes arasındaki pazarlıklar bir süredir devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Ancak Fransız basınına göre Yunus'un Nantes'a transferi suya düştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

One Football'ın Presse Ocean'dan derlediği habere göre; Nantes, bu transfer için görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Fransız ekibinin bu yüzden transferden vazgeçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Fransızlar Yunus Akgün dosyasını kapatırken İngiltere'den sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Leicestermercury.co.uk'nin haberine göre; Leicester City, Yunus için resmi teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Haberde, İngiliz ekibinin 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, iki yıl Adana Demirspor'da kiralık oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da peş peşe flaş Yunus Akgün gelişmeleri!

Geçtiğimiz sezonun başında Cimbom'a geri dönen Yunus, 28 maça çıkıp, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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