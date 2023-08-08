TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Nantes derken...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar transfer döneminde geçen yıl kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç de sarı-kırmızılı renklere bağlanan diğer isimler oldu.
Yapılan takviyelerin ardından özellikle kanat rotasyonu ciddi ölçüde genişledi.
Takımdan ayrılması gündemde olan isimler arasında Yunus Akgün de yer alıyor.
23 yaşındaki futbolcu uzun süredir Fransa'nın Nantes takımı tarafından isteniyor.
Yunus için Galatasaray ile Nantes arasındaki pazarlıklar bir süredir devam ediyordu.
Ancak Fransız basınına göre Yunus'un Nantes'a transferi suya düştü.
One Football'ın Presse Ocean'dan derlediği habere göre; Nantes, bu transfer için görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.
Fransız ekibinin bu yüzden transferden vazgeçtiği ifade edildi.
Fransızlar Yunus Akgün dosyasını kapatırken İngiltere'den sürpriz bir gelişme yaşandı.
Leicestermercury.co.uk'nin haberine göre; Leicester City, Yunus için resmi teklifte bulundu.
Haberde, İngiliz ekibinin 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, iki yıl Adana Demirspor'da kiralık oynadı.
Geçtiğimiz sezonun başında Cimbom'a geri dönen Yunus, 28 maça çıkıp, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Yunus'un Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.
Futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.