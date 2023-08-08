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Tete el yaktı

Brezilyalı yıldız yıllık 3 milyon euro maaş istedi. Ayrıca 10 milyon euro da imza parası çekti. Görüşmeler durdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Tete el yaktı

Tete, Fenerbahçe'yle de görüşmesine karşılık fiyatta anlaşamamıştı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla yaptığı temaslardan da sonuç çıkmadı.

Wilfried Zaha'dan sonra Galatasaray bu kez de Tete ile Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Uzun süredir Milot Rashica'yı geri getirmek için Norwich ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar; sonuç alamayınca İstanbul-Bodrum-İstanbul üçgeninde Fenerbahçe ile 3 kez görüşen Tete için harekete geçti.

TİMUR GÖRÜŞTÜ

Menajeri ile görüşen Başkanvekili Erden Timur taleplerini dinledi. Shakhtar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncunun, yıllık 3 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istediği öğrenildi. Ancak Brezilyalı orta sahanın istekleri çok fazla bulundu ve görüşmeler durma noktasına geldi.

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