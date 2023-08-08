Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

SON DAKİKA - Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Tete transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 13:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 13:36
SON DAKİKA - Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Transferde şov yapan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle daha geldi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, önemli bir transferi daha bitirdi.

FENERBAHÇE'YE TETE ÇALIMI!

Galatasaraylı kurmaylar, Wilfried Zaha'nın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde bir çalım daha attı.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Tete transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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